Bitcoin und Ethereum - Unsere Trades mit 100% im Gewinn! Mit Video!

Ergänzend zu meiner nachstehenden Bitcoin und Ethereum Analyse, der Link zu meinem gestrigen Interview mit der Börse Stuttgart. Welches auch vom Handelsblatt übernommen wurde.

https://www.handelsblatt.com/video/finanzen/boersen-news/boersen-berichte/kryptowaehrungen-lohnt-sich-der-einstieg-bei-bitcoin-und-ethereum-noch/24283068.html

Im Bitcoin meldet sich der berüchtigte Raketenmann zurück. Die Bullen schaffen es am heutigen morgen die Schallmauer bei $6000 zu durchschlagen und den Kurs auf neue Jahreshochs zu bewegen. Wir beziehen uns hierbei auf den Kurs der Börse Bitfinex. Bei anderen Börsen kann der Kurs abweichen, jedoch zeigt der Markt überall klare Kursgewinne. Mit dem Erreichen der $6000 wird auch unser Widerstand, den wir die letzten Wochen immer hervorgehoben hatten bei $5858 deutlich überschritten. Damit ist unsere Erwartung von neuen Tiefs vom Tisch. Wir können damit also nicht davon ausgehen, dass wir in Kürze noch Kurse im Bereich der $2300 sehen werden. Wir gehen vielmehr davon aus, dass das langfristige Tief der Welle 2 hinterlegt ist. Der Markt zeigt deutlich auf warum wir zur Absicherung unseren gelben Long Tradingbereich hinterlegt hatten. Die unmittelbare Erwartung an Bitcoin ist auch mit dem Ausbruch über $5858 ein Hoch. Bei der Bildung dieses Hochs kann es weitere Übertreibungen nach oben geben, weshalb wir uns von der Shortseite fernhalten werden. Im Anschluss an Welle 1 in Grün rechnen wir mit einem Rücksetzer den wir zum Aufbau von Long Positionen nutzen werden. Hierfür ist der gelbe Tradingbereich hinterlegt, den wir noch weiter präzisieren werden.

Ein ganz anderes Bild gibt Ethereum ab. Die Bullen verhalten sich eher zurückhaltend und machen bisher keine Anstalten ein neues Hoch auszubauen. Wir gehen davon aus, dass die Bullen hier bald nachlegen werden. Erstes Indiz für neue Hochs ist ein Überschreiten der $179. Damit ist das grüne Abwärtsszenario invalidiert und wir rechnen mit neuen Hochs. Finale Entscheidungshoheit über das Szenario hat letzten Endes immer noch die $193. In Anbetracht der Lage im Bitcoin muss jedoch sehr stark davon ausgegangen werden, dass wir ebenfalls das Abwärtsszenario invalidieren werden.

Nutzen und testen sie unsere Analysen zu den Kryptowährungen um das nächste Signal nicht zu verpassen. Kostenlos anmelden für 14 Tage unter www.hkcmanagement.de. Hier steht ihnen auch unser neuer Trading Room mit täglichen Kommentaren und Live Charting Tools zur Verfügung!