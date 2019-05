Bitcoin und Ethereum! Kommt nach dem Raketenmann der Sensenmann?

Unsere letzten Einschätzungen in den beiden Kryptowährungen sind voll aufgegangen. Aktuell ist aber etwas Vorsicht angebracht. Lesen sie dazu nachstehend unsere heutige Analyse und schauen mein letztes Interview mit der Börse Stuttgart. Unsere Analysen können sie auch jederzeit auf unserer Homepage testen.

Knapp vor der $300 Marke kommt es im Ethereum am gestrigen Tag zu einem Kurssturz. Der Preis fällt zeitweise von $290 auf knapp $240. Zum heutigen Morgen können die Bullen den Kurs im Bereich der $255 stabilisieren. Jedoch wirft dieser Verlauf einen klaren Schatten auf die weitere Aufwärtsbewegung. Zu allererst ist es einmal wichtig, dass wir unsere bestehenden Positionen absichern. Sämtliche Einstiege sollten mindestens auf dem Einstieg abgesichert werden, um sämtliche Verluste zu vermeiden. Gewinne können je nach Risiko Appetit mitgenommen bzw. abgesichert werden. Es darf jetzt keinesfalls zu Kursen unter $227 kommen, damit wir an der weiteren Aufwärtsbewegung in Welle v in Grün festhalten können. Davor wäre es ein schlechtes Zeichen, wenn wir die $240 Marke unterschreiten würden. Zum Wochenende werden wir die Struktur noch einmal genau unter die Lupe nehmen und einen alternativen Verlauf hinterlegen. Sorgen bereitet uns an dieser Stelle, dass der impulsive Abverkauf den dringend benötigten Ausbruch auf ein neues Hoch über Welle iii in Grün zunichtegemacht hat. Dies bedeutet, dass die Aufwärtsbewegung wieder einen 3 teiligen Charakter erhält, was in der Regel für eine Korrektur spricht. Wir halten jedoch an unserer Primärerwartung fest, müssen den aktuellen Verlauf aber sehr genau beobachten und sollten die genannten Unterstützungen keinesfalls unterschreiten.



Bitcoin: ähnlicher Mist, anderer Chart. Die Bären bringen uns mit Ihrem vehementen Abverkauf zurück unter das Hoch der Welle 3 in Weiß. Am heutigen Morgen notieren wir bei $8280 knapp unter diesem. Die Situation ist im Bitcoin jedoch weniger akut als bei Ethereum, da der Markt deutlicher über dem Hoch der Welle 3 ausgebrochen war und hier kein vorher ausgebautes Tief unterschritten wurde. Dennoch kann auch hier die Aufwärtsbewegung als 3 Teiler gezählt werden, was oft einen korrektiven Verlauf nach sich zieht. Die ausgebauten Tiefs bei $7885 und $7402 sollten jetzt nicht unterschritten werden, um die Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden. Positionen sollten in jedem Fall auf dem Einstieg abgesichert werden, um sämtliche Verluste kategorisch auszuschließen.

Insgesamt wollen wir den Teufel hier nicht an die Wand malen. Die Aufwärtsbewegungen sind nach wie vor intakt und eine Reaktion auf die Widerstände bei $9000 und $300 waren durchaus zu erwarten. Jedoch gilt es den Kurs jetzt genauestens zu beobachten, um auf mögliche Wetterumschläge schnell reagieren zu können. Deshalb wollen wir an dieser Stelle frühzeitig sensibilisieren. Jetzt sind natürlich die Bullen gefragt, die die Zweifel nun aus dem Weg räumen müssen. Dafür sollten wir in beiden Coins neue Hochs ausbauen.

