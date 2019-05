Bitcoin und Ethereum - Jetzt über 100% im Gewinn!

Im Bitcoin packen die Bullen seit gestern noch einen oben drauf und bringen den Kurs in Richtung der 300% Extension bei $6411 in Position.

Wir stehen damit seit unserem letzten Long Einstieg (Gelbe Box im Chart bei 3450$) mit gut über 100% im Plus!

Aufgrund der weiteren Ausdehnung der Welle 1 in Grün haben wir unseren Tradingbereich nach oben angepasst. Wir werden diesen in Abhängigkeit vom Hoch in Welle 1 noch weiteren Anpassungen unterziehen. Erwartung bleibt, dass den Bullen langsam die Puste ausgeht und wir einen Rücksetzer in Welle 2 sehen, der uns noch einmal einen Long Einstieg servieren wird.

Meine Aktuelle Einschätzung zu BTC und ETH im Interview mit der Stuttgarter Börse!

https://www.youtube.com/watch?v=HsG6MCRP5d4