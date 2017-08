Bitcoin und Ethereum: Anleger verspüren Risikoappetit

Die Cyberwährungen Bitcoin und Ether können am Dienstag um bis zu fünf bzw. acht Prozent an Wert zulegen. Bitcoin kann mit einem Niveau von 4.642 US- Dollar sogar einen neuen Rekordstand erzielen. Zu Mitte der Woche befinden sich beide Währungen im Konsolidierungsmodus, sollten dennoch zeitnah gewillt sein ihre jüngste Rekordrallye fortzusetzen. Ether könnte das alte Rekordhoch von 420 US- Dollar nun gar überbieten.

Trotz geopolitischer Sorgen in Nordkorea verspüren Anleger einen beträchtlichen Risikoappetit für digitale Währungen. Die Aushängeschilder der Kryptowährungen „Bitcoin“ und „Ethereum“ laufen somit verstärkt klassischen „Safe Haven“ wie Gold den Rang ab. Der Griff zu Gold ist gestern sogar verwehrt geblieben. Das gelbe Edelmetall verbuchte nach einem Anstieg um knapp zwei Prozent am Vortag ein Minus von einem halben Prozent. Anleger schauen vermehrt nach Alternativen, um ihr Portfolio möglichst kapitaleffizient zu schützen und im besten Falle eine positive Rendite zu erzielen.

Ethereum ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp 34 Milliarden US- Dollar hinter Bitcoin (74 Milliarden US- Dollar) fast viermal so viel Wert wie das Splittungsprodukt „Bitcoin Cash“, welches am 1. August für große Furore sorgte und einen entscheidenden Auslöser für den regelrechten Wonnemonat August darstellt.