Bitcoin und Ethereum - Alle guten Dinge sind 3

Nicht nur in Märchen und in sprachlichen Gebräuchen kommt der Zahl 3 eine besondere Bedeutung zu. Auch für uns ist die 3 eine wichtige Identifikation einer Korrektur, die in der Regel aus 3 Wellen besteht. Aktuell befinden wir uns in Bitcoin in Welle (b) in Blau und sehen nun die dritte Welle dieser auf uns zukommen.

Wir gehen von einem Anlaufen der $62000 Region aus, bevor sich die Bären wieder durchsetzen. In dieser Region befindet sich das 78.6% Retracement und die Trendlinie, beides stellt ein gutes Anlaufziel der Korrektur dar. Endziel der übergeordneten Korrekturwelle [iv] in Rot ist die Region um $44000 - $40000. Dort erwarten wir einen Trendwechsel und wir werden unsere Longpositionen aufstocken. Im Anschluss sehen wir neue Allzeithochs im Bereich der $75000 auf uns zukommen. Es lohnt sich also Geduld zu haben und die Korrektur auszusitzen.

In Ethereum wird es nun hochspannend. Die Bullen können ihren Standpunkt wie im gestrigen Update gefordert verteidigen, und wir brechen impulsiv in Richtung der $2400 aus. Aktuell befinden wir uns genau in der anvisierten Region $2450. Sollte es den Bullen gelingen, auf ein neues Zwischenhoch auszubrechen, würde dies unsere Alternative zur Primärerwartung erheben und die Aufwärtsbewegung würde sich beschleunigen.

Vor allem auf den übergeordneten Indikatoren gibt Ethereum ein anderes Bild als Bitcoin ab. Hier konnten einige Abwärtstendenzen vereitelt werden. Solange wir unter der $2544 notieren ist unser Erwartung ein Abverkauf in Richtung der $1750. Brechen wir über der genannten Marke aus, erwarten wir eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung. Entsprechend kann über das Hinterlegen von Long-Positionen über $2544 nachgedacht werden. Das Risiko eines Einstiegs am Allzeithoch muss abermals beachtet werden.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de

https://www.youtube.com/watch?v=zkQQeiamk4o