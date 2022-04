Im vierten Teil ihrer Reihe „Krypto weltweit“ veranstaltete die Friedrich Naumann Stiftung in Zusammenarbeit mit der Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung eine Diskussion zu dem Thema „Bitcoin und Co. in Nordamerika und Europa“, an der der Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen, Frank Schäffler, teilnahm. In der EU und Nordamerika zweifeln viele Menschen weiterhin am Mehrwert von Bitcoin und Co, während in vielen Ländern des globalen Südens Geschäftsmodelle rund um Kryptowährungen längst offensichtlich sind.



Über die Möglichkeiten, die sich aus dem Krypto-Ökosystem ergeben, die weit über die Idee von Bitcoins als Währungsspeicher hinausgehen, konkrete Projekte, die es schon gibt, die Frage, was man unter "Token Economy" versteht und die Richtung, die Regulierungsbemühungen in Europa und Nordamerika nehmen könnten diskutierten neben Frank Schäffler Dr. Shermin Voshmgir vom Institut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und Sven Hilgers, FNF Themenmanager.

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=CD5PVqH6YTQ