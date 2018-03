Bitcoin und die Blockchainstadt in der Karibik

Der Bitcoin war auch in der vergangenen Woche wieder häufig in den Schlagzeilen. Heiß diskutiert wurde der Fund von Links zu kinderpornografischen Seiten im Dark Net auf der Bitcoin Blockchain. Ein erneuter Tiefschlag für die Kryptowährung, eine Einordnung von BTC-Echo zu diesem Thema lesen Sie in unserer Presseschau. Doch trotz immer neuer Schlagzeilen, hält die Krypto-Community am Bitcoin fest. Der Bitcoin-Milliardär und Direktor der Bitcoin Foundation Brock Pierce geht sogar soweit, dass er eine ganze Stadt, deren Wirtschaft nur auf Bitcoin und der Blockchain beruht, aufbauen will.

