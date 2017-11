Bitcoin und Bitcoin Group profitieren von Jamaika-Desaster

Wie lange blendet der DAX eigentlich die Jamaika-Verhandlungen aus? Unser Kommentar zum irrlichternden Dobrindt bei n-tv am Mittwoch war noch ein Viertel im Scherz gemeint, doch die Frage von Anne Will und die Erörterung von Uli Jörges zu einer Bundeskanzlerin Sahra Wagenknecht – so sie denn antreten würde im Bundestag nach dem Scheitern von Jamaika – zeigt die gesamte Absurdität des obskuren Politiktheaters. Wir schauen uns das Ganze von der Seitenlinie an, doch bei einem Scheitern haben wir auf alle Fälle viel Spaß am Mittwoch in unserem Webinar, der Finanzmarktrunde. (NACHTRAG – ein paar Stunden nach diesem Post war es dann soweit. Und sogar der Bitcoin feiert das Scheitern wie Finanzen.net meint. Gut, das hatten wir schon um 0 Uhr geschrieben, aber besser gut als schlecht kopiert;-). Auch die Bitcoin Group hält sich wacker, dagegen tauchen Nordex (auch “dank” Goldman) und Solartitel ab. Gewinner – K+S und RWE.

Interessant ist auch der Euro. Er schwächelt. Unser Discount-Put freut sich. Wer sich auch freuen könnte – die Griechen. Eine FDP außerhalb des Finanzministeriums könnte gut sein. Man schaue sich mal den Athex- Index an. So als Idee. Handwerkszeug gibt es auf unserem Portal.

Bis dahin lesen Sie unsere Erwartungen für die neue Handelswoche hier. Auf Welt.de haben wir zudem ein spezielles Stück zum Thema Zinsen und Sparer.