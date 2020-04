Bitcoin und Apple im Mittelpunkt der Derivateanleger

Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen heute sehr rege einen Knock-out-Call (WKN VF35VS) auf die Kryptowährung Bitcoin. In nur wenigen Tagen steht das Bitcoin-Halving an. Miner in der Kryptowährung Bitcoin erhalten ab diesem Zeitpunkt für einen geschriebenen Block keine 12,5 Bitcoins mehr, sondern nur noch 6,25 Bitcoins. Der Bitcoin hat die letzten 24 Stunden um knapp neun Prozent zugelegt und notiert bei 8.067 Euro. Das BISON Cryptoradar zeigt für Bitcoin eine eher positive Stimmung.





Einen Knock-out-Call (WKN TR6K1S) auf den Energiekonzern RWE kaufen die Anleger in Stuttgart fast ausschließlich. RWE vermeldete im Laufe der Woche, dass der Finanzvorstand Markus Krebber zum 1. Juli 2021 den bisherigen Vorstandschef Rolf Martin Schmitz ablöst. Die RWE-Aktie notiert heute fast unverändert bei 26,32 Euro.Wie bereits am Mittwoch kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf den Smartphone-Pionier Apple. Apple verkündet heute Abend nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen für das laufende zweite Quartal. Erwartet wird ein Ergebnis von 2,46 US-Dollar je Aktie. Die Apple-Aktie notiert im Vorfeld um ein Prozent höher bei 267,75 Euro. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.