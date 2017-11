Bitcoin und Airbus – Spekulation auf zwei Seiten

Der Bitcoin geht durch die Decke. Wir gehen davon aus, dass uns die Kryptowährungen in den nächsten Jahren begleiten, weshalb Sie frische Informationen in Zukunft auf https://bitcoin-krypto.de/ finden. Daniel meldet sich erneut aus Indien – die Schwellenländer spielen bei der Etablierung der Kryptos eine wichtige Rolle. Der Fokus in unserem Video liegt jedoch auf Airbus und der Lage beim DAX.

https://youtu.be/i3RYawsFKkk



Unsere Auswahl auf Airbus lautet:

Turbo-Bear (moderat) CQ021P – (offensiv) – HW72CB

Put-OS – DD2RSP

Blicken wir ergänzend auf die Termine der Woche im Ausblick von onemarkets:

In der zurückliegenden Woche hängte der DAX® die übrigen europäischen Standardwerteindizes deutlich ab und markierte mit 13.505 Punkten ein neues Allzeithoch. Dabei stützten gute Unternehmensergebnisse, der schwächerer Euro, die festeren US-Märkte sowie die Aussicht auf eine umfangreiche US-Steuerreform. Die Präsentation des designierten Fed-Chefs Jerome Powell zum Wochenschluß löste derweil keine größeren Kursbewegungen aus.

Wenig verändert präsentierten sich hingegen die Anleihen- und Rohstoffmärkte. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen pendelte sich im Bereich von 0,37 Prozent ein. Der Ölpreis setzte sich oberhalb von 60 US-Dollar pro Barrel fest und die Edelmetalle Gold und Silber bewegten sich im Bereich ihres jeweiligen Vorwochenschlussstands.

In der kommenden Woche kommt von Unternehmensseite ein großer Datenreigen auf die Anleger zu. Im Fokus stehen unter anderem DAX®-Unternehmen wie BMW, Commerzbank und Deutsche Telekom.

Trader und Anleger aufgepasst:

Freetrade auf maxblue und flatfee-Aktionen bei flatex, hello bank und 1822 direct. Weitere Informationen unter:onemarkets.de/happytrading

Unternehmen im Fokus

Zu den auffälligsten Titeln in der zurückliegenden Woche zählten Aixtron, Delivery Hero, Pfeiffer Vacuum, Siltronic, VW (Vz.) und Wacker Chemie, die mehrheitlich von überraschend guten Unternehmenszahlen beflügelt wurden. Delivery Hero profitierte derweil von einem gelungenen Börsengang von Hellofresh. Zu den größten Wochenverlierern zählten Drägerwerk und Hugo Boss. Bei Drägerwerk belastete der vorsichtige Ausblick und bei Hugo Boss eine Herabstufung durch Analysten.

In der kommenden Woche werden unter anderem Adidas, Allianz, Axel Springer, Brenntag, BMW, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Dialog Semiconductor, Dürr, ElringKlinger, E.On, Evotec, Hannover Rück., HeidelbergCement, Heidelberger Druck, Hochtief, Jungheinrich, Merck, Morphosys, Münchener Rück., Osram, ProSiebenSat.1, Porsche, Qiagen, Schäffler, SMA Solar, Uniper, Vonovia und Zalando (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden. Bei den europäischen Titeln stehen unter anderem Ahold, Endesa, Enel, Iberdrola, Intesa Sanpaolo, Richemont, Verbund, Voestalpine und Wienerberger im Fokus der Investoren.

Zudem werden Deutsche Lufthansa und Fraport Verkehrszahlen für Oktober melden.

6.11.: Deutschland – Auftragseingang Industrie, September

6.11.: Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Oktober

6.11.: Europa – Markit Services Index Euro-Zone Oktober

7.11.: Deutschland – Industrieproduktion, September

9.11.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. November

9.11.: USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.820/14.620 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.100/13.250/13.360 Punkte

Nach dem starken Handelsstart und dem Sprung über 13.500 Punkten legte der DAX® eine Verschnaufpause ein. Zwischen 13.250 und 13.360 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone. Kippt der Index unter diese Zone droht eine Verkaufswelle bis 13.000 Punkte. Solange die Unterstützungszone hält ist der Aufwärtstrend zunächst intakt.

Quelle: onemarkets, eigene Recherche