Bitcoin übertrifft die Erwartungen

Technische Analyse zu Bitcoin USD



Der Bitcoin (BTC/USD) profitierte bereits mit dem Ausbruch vom 21. Oktober von stetig zunehmender Nachfrage. Der dabei erfolgte Ausbruch über das Level von 12.200/400 USD je Coin beflügelt seither weiter. Insbesondere während des gestrigen Handels trumpften die Bullen einmal mehr auf. Die Preismarke von 15.000 USD wurde erobert und nunmehr deutet sich ein weiterer Lauf in Richtung von 17.000 USD an. Aufgrund der gegenwärtigen Steilheit muss man allerdings auch volatile Rücksetzer im Bereich von 500 bis 1.000 USD einkalkulieren, sodass Zuschauer des aktuellen Rally-Impulses eher eine Konsolidierung abwarten sollten. Der Aus- und/oder Aufbau von Long-Positionen weckt somit im Bereich rund um 14.000 USD erhöhte Aufmerksamkeit, um nachfolgend am nächsten Aufwärtsimpuls bis 17.000 USD und höher teilzunehmen.





Unterhalb von 13.500 USD müsste man sich hingegen auf einen Test (Pullback) der Unterstützung bei 12.400 Punkten einstellen. Generell kritisch wäre der Bitcoin allerdings erst bei Notierungen unter 11.200 USD einzuschätzen.



