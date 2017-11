Bitcoin übertrifft 9.000 Dollar- Marke – 10.000 Dollar zum Greifen nah

Die digitale Währung Bitcoin durchbricht am Sonntag die Schwelle von 9.000 US- Dollar und verteuert sich auf der Plattform Coinbase im weiteren Tagesverlauf bis auf ein Rekordhoch von über 9.500 US- Dollar.



Am Donnerstag feierten die US- Amerikaner „Thanksgiving“, welches als das höchste Familienfest jenseits des Atlantiks gilt. Der darauffolgende „Black Friday“, welcher als Rabattschlacht für den Einzelhandel bekannt ist, wird zum Startschuss für einen „Token- Sale“ in den USA. Viele private Anleger nutzten womöglich eine der letzten Gelegenheiten um sich rechtzeitig mit digitalen Talern einzudecken, bevor die CME Group möglicherweise die Zulassung für einen Bitcoin- Future erhält . Seit dem darauffolgenden Samstag konnte der Kurs um bis zu 14 Prozent ansteigen. Nicht nur Bitcoin, sondern auch die zweit- und drittwertvollsten Cyberdevisen „Ether“(+27%) und „Bitcoin Cash“(+24%) haben über das verlängerte Wochenende in den USA Kurszuwächse generieren können.

Den aktuellen Heißhunger auf die digitale Währung unterstreicht einmal mehr die schnelle Überwältigung der 9.000 Dollar- Marke. Die psychologische Hürde von 10.000 Dollar steht nun ganz weit oben auf dem Anlegerkompass. Bitcoin steuert nun auf eine Verzehnfachung seit Jahresbeginn zu.

Der Kapitalisierung des gesamten Marktes beträgt laut coinmarketcap.com mittlerweile 290 Milliarden Dollar.