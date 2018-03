Bitcoin trotzt dem Werbeverbot

Die großen Kryptowährungen sind nach einem schwachen Wochenstart auf der Suche nach Orientierung. Die Volatilität hat abgenommen, insbesondere bei Bitcoin. Das Werbeverbot für digitale Währungen bei einigen sozialen Medien hat den Markt noch nicht wirklich erschüttert – das könnte ein Zeichen für einen Reifeprozess von Kryptos sein.

Inzwischen schränken auch andere Netzwerke die Akzeptanz von Kryptowährungen ein. Nachdem Google, Facebook und Twitter jegliche Werbung für Kryptowährungen verboten haben, akzeptiert nun auch das Soziale Netzwerk Reddit Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel. Diese Entscheidung überrascht, da Bitcoin (hier fürs Zertifikat klicken) auf Reddit bereits seit Anfang 2013 für Zahlungen genutzt werden konnte und die Gründer der Plattform eigentlich als Krypto-Enthusiasten gelten. Es könnte sich bei diesem Schritt allerdings auch nur um eine temporäre Maßnahme aus technischen Gründen handeln.

Positive Konsolidierung

Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen des Werbestopps auf digitalen Plattformen bleiben abzuwarten. Für den Hype, insbesondere bei Bitcoin in 2017, hat digitales Marketing nur eine begrenzte Rolle gespielt. Der Kundenansturm bei Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich Kryptowährungen anbieten, war zuletzt so hoch, dass sie auf Werbemaßnahmen kaum angewiesen waren. Für den Markt kann es sogar gesund sein, wenn vorerst kein neues Geld mehr durch digitale Werbung in den Markt strömt.

Denn gleichzeitig scheint setzt sich die Adaption in der realen Welt weiter fort, insbesondere in Ländern wie Südkorea. Medienberichten zufolge wollen im zweiten Quartal 2018 rund 6.000 südkoreanische Händler Kryptowährungen als Zahlungsoption integrieren. Schon heute sind einer Schätzung der Bank of Korea (BOK) zufolge 40 Prozent aller 30-jährigen Südkoreaner mit dem Krypto-Markt vertraut. Und auch aus Japan gibt es positive Nachrichten: Laut Daten von CryptoCompare nähert sich das Bitcoin-Transaktionsvolumen in Japan allmählich wieder seinen Höchstständen, nach einer Flaute zu Jahresbeginn.

