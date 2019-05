Bitcoin steigt auf fast 7.000 Dollar

Das institutionelle Interesse an Bitcoin sorgt für einen zweiten Frühling bei Anlegern. Der Kurs stieg in der Nacht zu Samstag laut Bitstamp-Preisen bis auf 6.964,01 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang September 2018. Es ist eine Wiedergeburt der totgesagten Cyber-Devise. Das wachsende Interesse von institutionellen Vermögensverwaltern wie Fidelity aus den USA schürt neue Hoffnungen bei Börsianern.



Zu den hartgesottenen Anlegern, welche Bitcoin mehr oder weniger am Leben gehalten haben, gesellen sich immer mehr kurz bis mittelfristige Investoren. Die Kurserholung zwingt zudem spekulative Anleger, die auf einen weiteren Kursverfall des Kurses gesetzt haben, ihre Short-Positionen aufzulösen. Ein solcher Short-Squeeze wirkt als zusätzliche Unterstützung für die derzeitige Rally am Markt. Aktuell notiert die Devise bei 6.841,24 Dollar und gewinnt damit in den vergangenen 24 Stunden 7,91 Prozent an Wert hinzu. Der gesamte Kryptomarkt nach 'CoinMarketCap' ist mittlerweile wieder über 200 Milliarden Dollar wert.