Bitcoin short gehen? Über Umwege womöglich clever…

Auf der WOT in Frankfurt haben wir am Freitag Vorträge zu Bitcoin gehalten. Was soll man sagen – die Bühne war voll. Das Interesse ist groß, der Wissensstand sehr verschieden. Beim Thema Gold und Goldgräber kommen wir nun an den Punkt, da wir Bitcoin short gehen wollen. Nein, besser gesagt – einen Zulieferer. Nvidia scheint uns überhitzt und wir versuchen perspektivisch einen Trade. Den Grund lesen Sie hier auf www.bitcoin-krypto.de

Die passende WKN - CQ094N.