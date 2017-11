Bitcoin setzt Rekordjagd fort

Getreu dem Motto „alle guten Dinge sind drei“ erreicht die Cyberleitdevise Bitcoin im dritten Anlauf ein neues Allzeithoch. Auf der Plattform Coinbase verteuerte sich der Preis bis auf über 7.445 US- Dollar und stößt somit erneut den Rallymodus aus den vergangenen Handelstagen an. Die zweitägige Verschnaufpause könnte als Sprungbrett für weitere Anschlusskäufe sorgen. Die Marken von 7.500- und 8.000 US- Dollar stehen nun ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Bitcoinpreis hat sich seit Jahresanfang mehr als versiebenfacht.

Bereits am vergangenen Sonntag gaben Spekulationen um ein Comeback des Handels chinesischer Cyberbörsen den Startschuss für eine sprichwörtliche Jahresendrally. Befeuert durch die Aussicht auf einen Bitcoin- Future bis zum Jahresende durch die CME Group ließen dann alle Dämme brechen. Der Heißhunger auf die Cyberdevise Bitcoin ist und bleibt aktuell nicht zu bändigen. Die US- Cyberbörse „Coinbase“ konnte in dieser Woche innerhalb von nur 24 Stunden allein 100.000 neue Kontoregistrierungen verzeichnen.