Bitcoin setzt Rekordjagd fort

von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de

Das Jahreshoch von Dienstag mit 4.642 US- Dollar ist Geschichte. Die Cyberwährung Bitcoin kann unmittelbar nach der massiven Flucht in die digitalen „Safe Haven“ am Donnerstag einen neuen Höchststand mit 4.696 US- Dollar kreieren. Der Saldo der aktuellen Woche beträgt somit ein Plus von rund neun Prozent im Vergleich zur Vorwoche, was einem Anstieg von 358 US- Dollar entspricht.

Altcoins stellen ebenfalls Fluchthafen dar

Der Griff zur Bitcoin- Kopie, den sogenannten Altcoins ist deutlich zu spüren. Die gesamte Kapitalisierung aller Altcoins beträgt mittlerweile knapp 93 Milliarden US- Dollar und ist somit höher kapitalisiert als das Krypto- Original (76 Milliarden US- Dollar, coinmarketcap.com). Während der südkoreanische Raum die einheimische Währung Wong in die digitale Währung Ethereum tauscht, lassen sich erhöhte Handelsvolumina in den USA und China bei Bitcoin verzeichnen.

Ein regelrechtes „Umparken“ der Währungen US- Dollar, Chinesische Yuan und Südkoreanische Wong ist nach der erneuten Zuspitzung im Nordkorea- Konflikt zu erkennen. Nordkorea schürte mit dem Abschuss eines ballistischen Flugkörpers über Japan zu Beginn der Woche neue Sorgen bei Anlegern und kündigte unter der Führung von Kim Jong- un bereits neue Raketentests an.