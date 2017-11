Bitcoin: seit Jahresbeginn nun versiebenfacht

Der Heißhunger auf die Cyberleitdevise ist aktuell nicht zu stillen. Die CME Group versetzte bereits gestern Anleger mit der Aussicht auf einen Bitcoin- Future in vorweihnachtliche Stimmung. Auf der Plattform Coinbase verteuerte sich der Preis pro Bitcoin bis auf 6.988 US- Dollar. Damit hat sich der Kurs seit Jahresbeginn versiebenfacht.Sollten die zuständigen Regulierungsbehörden grünes Licht für einen Future auf die Cyberdevise Bitcoin geben, wäre dies ebenfalls ein Signal für weitere Börsenbetreiber um Bitcoin in den eigenen Reihen zu etablieren und vorerst institutionellen Anlegern zugänglicher zu machen. Der Ball liegt ab sofort bei den Behörden und wird aller Wahrscheinlichkeit nach bis zum Ende des Jahres an die CME Group zurückgeworfen werden. Die Geschenke auf die Aussicht auf ein tatsächliches Zustandekommen des Terminkontraktes werden somit in den kommenden zwei Monaten verteilt werden.Doch die Gefahr dass sich diese Präsente lediglich als leere Pakete und somit als ein böses Überraschungspaket entpuppen könnten, ist groß. Es bleibt lediglich heute der Versuch Bitcoin eine Priese Massentauglichkeit zu verpassen und die Aussicht auf ein weiteres Umdenken der Verantwortlichen in Bezug auf einen indexbasierten Fond (ETF) zu erlangen. Die Folgewirkungen einer Zu- oder Absage der Behörden könnten sich als gigantisch herausstellen.