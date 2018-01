Bitcoin rutscht unter 13.000 Dollar- Marke

Der gesamte Cyberwährungsmarkt, einschließlich Bitcoin befindet sich derzeit gehörig unter Druck. Der Bitcoin- Kurs rutscht auf der in Luxemburg ansässigen Plattform Bitstamp zeitweise bis auf 12.710 Dollar und reist den gesamten Markt mit in die Tiefe. Nach CoinMarketCap beträgt die Kapitalisierung lediglich 650 Milliarden Dollar.

Anleger zeigen sich derzeit spürbar verunsichert. Zu sehr lasten aktuell Negativschlagzeilen auf der gesamten Cyberwährungswelt. Geplant von möglichen Handelsverboten, bis hin zu Einschränkungen und Warnungen vor digitalen Währungen findet der Kurs derzeit keine Zeit zum Durchatmen.

In einem Bloomberg- Interview sagte Steven Majoor, Vorsitzender der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, das Investoren „bereit sein sollen, ihr gesamtes Geld zu verlieren“.

Nachdem China den Handel für Einheimische offenbar gänzlich stoppen will, stehen die Börsenampeln derzeit alles andere als auf Grün. Die Volksrepublik will zudem Personen und Firmen, welche Dienstleistungen in Verbindung mit dem Cyberwährungshandel anbieten, ins Auge fassen.