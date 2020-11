Bitcoin nimmt Allzeithoch ins Visier

Technische Analyse zu Bitcoin



Die Rally des Bitcoins (BTC/USD) kennt keinen Halt und so sollte man sich offenbar eher früher als später auf einen Touch des Allzeithochs aus 2017 gefasst machen. Faktisch wurden damals, je nach Kryptobörse und Kursstellung, ein anderes Allzeithoch definiert. Die Marke von 20.000 USD besitzt jedoch so oder so eine Anziehungskraft und folglich sollte man sich noch vor dem Wochenende auf einen Touch eben dieser einstellen. Ein bullischer Wendepunkt generierte sich zudem am Vortag (24.11.). Im Zuge der gegenwärtig sehr ausgeprägten Impulsbewegung sollte man sich somit auf bislang unbekannte Kursniveaus größer der runden Marke von 20.000 USD je Coin einstellen.





Allerdings skizziert sich bereits für Anfang Dezember ein potenzieller Wendetermin. Speziell um den 4. Dezember sollte man sich daher auf die Ausbildung eines lokalen Hochs einstellen, welches eine Umkehrbewegung einleiten dürfte. Spätestens zu Beginn des bevorstehenden Monats werden wir daher den Bitcoin nochmals genauer bewerten, um mögliche Korrekturziele zu benennen.



