Bitcoin mit neuem Rekordstand

Technische Analyse zu Bitcoin



Zur Wochenmitte bewies der Bitcoin (BTC/USD) seine Dynamik und schoss über die früheren Hochs aus 2017 sowie zeitgleich über die runde Marke von 20.000 USD je Coin hinaus. Die Bullen feiern somit ihren nächsten Sieg. Ein Ende der zunehmenden Aufwertung erscheint überdies nicht in Sicht. Dies bleibt gegenwärtig weiterhin der Fall, speziell so lange die Notierungen jetzt nicht mehr signifikant unter das Niveau von 18.500 USD zurückfallen. Vielmehr erscheint es jetzt möglich, dass der Bitcoin im Rahmen der nächsten Impulswellen das Level von rund 26.000 USD und mittelfristig die Marke von 30.000 USD anvisiert. Zwischengeschaltet Rücksetzer können daher als Nachkaufchance betrachtet werden.





Die bekanntermaßen hohe Volatilität schiebt die Kryptowährung seit Oktober an. Starke Aufschläge lassen größere Abwärtsbewegungen – insbesondere der Vergangenheit – schnell in Vergessenheit geraten. Dennoch sollte man stets Plan B bereithalten. Beim Bitcoin dürfte sich dieser unterhalb von 17.200 USD aktivieren. In der Konsequenz wären wiederum stärkere Abgaben bis hin zur Unterstützung bei 13.900 USD zu erwarten.



+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Unsere Strategien bereichern Ihr Portfolio. Egal, ob Sie ein Retailer oder professioneller Berufshändler sind.

Klare Tradingsignale ermöglichen einen präzisen und marktgerechten Ein- sowie Ausstieg.

Wir arbeiten höchst professionell und setzen auf maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Dabei haben sich unsere Systeme bereits mehrfach als krisensicher bewährt.

Aktuell kennen wir keinen anderen Anbieter, der exakte Wendetermine berechnet und seinen Kunden so zur Verfügung stellt.



+++ Unser Flaggschiff +++



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 78 % Trefferquote!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.