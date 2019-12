Bitcoin nähert sich den 7.000 US-Dollar

Am Markt für Kryptowährungen sieht es alles andere als nach einer Jahresendrally aus: Der Bitcoin-Kurs nähert sich bei derzeit knapp über 7.100 US-Dollar der Marke von 7.000 US-Dollar an. Auf Wochensicht gab der Bitcoin gegenüber dem US-Dollar um knapp 6 Prozent nach. Auch bei den anderen Kryptowährungen sieht die Lage nicht besser aus: Litecoin verliert auf Wochensicht gegenüber dem US-Dollar 4,5 Prozent und notiert nun bei rund 43 US-Dollar. Bei Ethereum fällt der Verlust noch größer aus: Hier geht der Kurs gegenüber dem US-Dollar auf die letzten sieben Tage gerechnet um 5,7 Prozent zurück. Kein Wunder also, dass auch das Cryptoradar unserer BISON App zu Wochenbeginn auf eine überwiegend negative Stimmungslage hindeutet. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.