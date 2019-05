Bitcoin – nächster Stopp 10.000?

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >

Der Bitcoin setzt seine Rally im Jahr 2019 fort und klettert am Sonntag Abend auf ein neues Jahreshoch bei rund 8800 US-Dollar. Unser kurzfristiges Ziel lautet ganz klar 10.000 USD. Einzelne Gründe für den Anstieg um knapp 10 Prozent lagen übrigens nicht vor. Der derzeitige Aufwärtstrend wurde also bestätigt. Wir erhielten zuletzt wieder vermehrt Anfragen zum Bitcoin. Nach einem sehr düsteren 2018 könnte 2019 das große Comeback der Kryptowährungen sein. Hohe Umsätze verzeichneten zuletzt ebenfalls die von Vontobel angebotenen Partizipationszertifikate auf Bitcoin () sowie Ether (). Beihandeln Sie die beliebtesten Coins einfach und transparent – dabei können Sie die Coins in ihr Wallet übertragen.