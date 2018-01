Bitcoin – läuft die Ablösung bereits?

Während das Jahr 2017 für die Bitcoin-Bullen ein wahres Fest war, steht nun eine echte Bewährungsprobe an. Ob das Glas beim Bitcoin derzeit eher halbvoll oder halbleer ist kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum einen stieg die Notierung über 15.000 US-Dollar.

Damit sind neue Rekorde in den nächsten Wochen weiterhin möglich und die meisten Bitcoin-Anleger dürften (weit) im Plus liegen. Auf der anderen Seite hat die Umverteilung des Krypto-Marktes im Dezember merklich an Fahrt aufgenommen. Im Frühjahr 2017 lag die Dominanz des Bitcoin über den Krypto-Markt bei 80 Prozent. Im Dezember, als der Bitcoin gen 20.000 USD kletterte, betrug der Anteil am Gesamtvolumen aller Kryptos noch 65 Prozent. Seitdem hat sich der Anteil nahezu halbiert und beträgt ungefähr 35 Prozent. Seit Beginn des Jahres notiert Ripple an Position zwei mit einem Anteil von 16 Prozent. Spannend: Außerhalb der Top10 Kryptos verteilen sich 20 Prozent der Krypto-Marktkapitalisierung auf unzählige kleine Währungen. Bei einem Volumen von 730 Milliarden US-Dollar ebenfalls eine relevante Summe. In unserer Presseschau auf Bitcoin-Krypto.de werfen wir einen Blick auf die Verteilung.