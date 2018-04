Bitcoin kompakt erklärt

Wer bis heute noch nichts vom Bitcoin gehört hat, hat vermutlich seit langer Zeit weder Nachrichten gehört, noch das Haus verlassen. Der Bitcoin ist seit seinem Rekordhoch letzten Jahres in aller Munde. Mittlerweile war bei den Nachrichten auch so gut wie alles dabei – von der Spekulationsblase über Regulierungsmaßnahmen und Hackerangriffen bis zu Werbeverboten. Allerdings gibt es Viele, die immer noch nicht so genau wissen was der Bitcoin überhaupt ist – unsere aktuelle Presseschau soll Abhilfe leisten. Wir stellen Ihnen einige informative Artikel mit Erklärungen rund um den Bitcoin vor und auch die Aufzeichnungen unserer beiden Bitcoin-Webinare können für das Verständnis sehr hilfreich sein:

Webinar – Bitcoin Hype: Wie Sie partizipieren, wie Sie investieren und wie es weitergeht

Webinar – Ethereum, Bitcoin, Bosch – Kryptowelt braucht Analysen

Blockchain – das universelle Logbuch

Was ist eigentlich Bitcoin?

Was ist Bitcoin (BTC)?

Die Zeit des Bitcoin ist abgelaufen

Bitcoin-Werbeverbot soll Anleger schützen