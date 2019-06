Bitcoin knackt 10.000-Dollar-Marke

Erstmals seit Anfang März 2018 müssen Anleger wieder mehr als 10.000 Dollar für einen Bitcoin auf den Tisch legen. Auf der Luxemburger Tauschplattform Bitstamp verteuerte sich der Kurs in der Nacht zum Samstag auf über 10.245 Dollar, welcher damit nach über 15 Monaten wieder über der psychologischen Marke von 10.000 Dollar steht. Die Cyber-Devise feiert damit endgültig ihr Comeback und läutet den "Krypto-Sommer" ein. Angestachelt durch die Pläne Facebooks eine Kryptowährung etablieren zu wollen, scheint der Kurs derzeit nicht zu stoppen. Dass die "Libra" als Blaupause für eine weltweit agierende Kryptowährung dienen könnte, sorgt für Freudensprünge bei Anlegern. Ein Großteil der Anlegerschaft hat derzeit Angst, den fahrenden Zug zu verpassen. Es sind derzeit mehr als eine Handvoll Vorschusslorbeeren, welche Krypto-Anleger abgreifen. Denn der Widerstand gegen die hauseigene Währung dürfte in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen. In der aktuellen Woche hatten vermehrt Politiker gegen die Pläne gewettert.

Zusätzlichen Rückenwind könnte Bitcoin auch durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran erhalten haben. Gerade vor dem Wochenende wollen Anleger aus Furcht vor einem Militärschlag ihre einen Teil ihrer Wertpapiere loswerden und begeben sich auf die Suche nach Anlagealternativen wie Bitcoin.

Sollte sich Bitcoin weiterhin oberhalb von 10.000 Dollar behaupten können, dürfte es zügig auf die nächste runde Tausendermarke zu gehen. Auf der Kehrseite könnten Gewinnmitnahmen locken und Anleger zweimal darüber nachdenken, auf welchen Füßen die seit Anfang April bestehende Rally wirklich steht.