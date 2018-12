Bitcoin – jetzt einfach investieren

Der Höheflug des Bitcoin wurde sehr unsanft gestoppt. Viele Krypto-Fans hofften bis zuletzt, dass der Coin zeitnah wieder über 10.000 US-Dollar klettert. Diese Hoffnung wurde in den letzten Wochen zerstört. Derzeit müht sich der Bitcoin unter 4000 US-Dollar ab. Auf Sicht mehrerer Jahre kein schlechter Kurs, jedoch weit weg von den 20.000 USD, die im Winter 2017 aufgerufen wurden. Aus antizyklischer Sicht finden wir den Bitcoin jetzt spannend. Mutige Investoren können nun mit Vontobel bequem in den Coin investieren.

Das Bitcoin-Zertifikat ist ein anschauliches Beispiel, wie strukturierte Produkte Märkte und auch «exotische» Basiswerte zugänglich und damit investierbar machen können. Dank der erfolgreichen Symbiose eines «Partizipationszertifikats» mit der «Kryptowährung Bitcoin» haben interessierte Anleger ein «bankenfähiges» Anlageinstrument für die digitale Währung Bitcoin an die Hand bekommen – und können dank dessen unbeschränkter Laufzeit ihren Anlagehorizont grundsätzlich selbst bestimmen.

Mittels dem Partizipationszertifikat konnten Anleger jedoch ausschließlich an einem steigenden Kurs von Bitcoin gegenüber dem US-Dollar partizipieren. Damit Anleger auch an fallenden Kursen der Bitcoin Währung partizipieren können, hat Vontobel als erster Anbieter in Deutschland Mini Futures auf Bitcoin emittiert. Wer mit Hebel in die Währung Bitcoin investieren möchte, dem bietet Vontobel vier Mini Futures, jeweils zwei Long und zwei Short Produkte mit der er seine Marktmeinung umsetzen kann. Doch ganz gleich, ob Long oder Short – die bereits bestehenden Partizipationszertifikate und auch die neuen Mini-Future zeigen, wie effektiv Investoren von Vorteilen profitieren können, die strukturierte Produkte gegenüber anderen konventionellen Anlageformen aufweisen. Zum einen sind sie flexibel über die Börse handelbar und lassen sich schnell kaufen und wieder verkaufen. Zum anderen wie der Fall der Mini-Future auf Bitcoin zeigt: In Abhängigkeit der Ausstattung lässt sich auch gezielt auf fallende Kurse des Bitcoins setzen. Insbesondere ist bei einem potentiellen Investment in Bitcoin-Zertifikate die Schwankungsbreite (Volatilität) des Basiswerts zu beachten. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zuletzt starken Kursgewinne des Bitcoin gegenüber dem US-Dollar durch einen ebenso starken Kursrückgang konsumiert oder gar unterschritten werden. Die weitere Kursentwicklung des Bitcoin bleibt jedenfalls abzuwarten.

Mini-Futures Short:

Partizipationszertifikate

Quelle: Vontobel, eigene Recherche