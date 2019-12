„Bitcoin ist keine nutzbare Währung“ Interview mit Wirex-Gründer Pavel Matveev

Fintech-Unternehmer Pavel Matveev äußert sich in einem Interview mit Kryptoszene.de über die derzeitige Situation am Krypto- und Finanz-Markt. Aktuell seien etwa 3000 Kryptowährungen auf dem Markt, allerdings handle es sich bei dem Großteil entweder um inaktive oder betrügerische Projekte. Der Wirex-Gründer ist deshalb der Überzeugung, dass Regulierungen und Überwachungen der digitalen Währungen notwendig seien.



Bis die Token-Ökonomie für die Massen zugänglich werde, dauere es noch, wenngleich er die Auffassung vertritt, dass in naher Zukunft alle Zahlungen in digitaler Form erfolgen. Er sieht eine Parallele zu der Entwicklung des Internets: auch dieses sei in den 1990ern ausgereift gewesen, allerdings verstanden zu diesem Zeitpunkt die wenigsten, wie man eine Website nutzt. Insgesamt müsse "die Industrie noch ausreifen", so Matveev.