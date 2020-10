Bitcoin: Das ist kaum zu glauben!

Wenn es um Bitcoin geht, gehen die Meinungen bekanntlich weit auseinander. Einige warnen vor einem kommenden Crash, andere bedienen das entgegengesetzte Extrem und sehen in der Kryptowährung die künftige Abschaffung bisheriger Zahlmethoden. Zu Letzteren zählt auch Max Keiser, seines Zeichens Gründer von Heisenberg Capital und bekannter Fernsehmoderator. In einem aktuellen Tweet spricht er von einer Kursexplosion beim Bitcoin, die sich gewaschen hat. Kurse von 400.000 US-Dollar hält er anscheinend für durchaus realistisch. Dass es nicht schon längst dazu gekommen ist, führt Keiser darauf zurück, dass die Kurse künstlich niedrig gehalten würden.

Die Anleger scheinen die geradezu astronomischen Erwartungen von Keiser aktuell nicht zu teilen. Zwar durchlebte der Bitcoin zuletzt tatsächlich eine Phase von starken Zugewinnen. Von sechsstelligen Kursen ist er aber unverändert weit entfernt. Derzeit wird ein Bitcoin zu etwas mehr als 13.000 Dollar gehandelt. Am Mittwoch kam es bis zum Nachmittag zu Verlusten von 3,5 Prozent. Das bringt den generellen Aufwärtstrend zwar noch nicht in Gefahr, es ist aber in jedem Fall als ein Warnsignal zu verstehen. Gerade mit Blick auf die sich abzeichnende Eskalation in der Corona-Pandemie ist ungewiss, was die kommenden Tage und Wochen für die Anleger in petto haben werden.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.