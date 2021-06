Bitcoin – geht’s jetzt ganz schnell?

Elon Musk hat es wieder getan! Diesmal äußert sich der Tesla-Chef recht positiv zum Bitcoin. Musk räumt den Bitcoin eine Art zweite Chance bei Tesla ein. Wenn 50 Prozent des Bitcoin-Minings mit erneuerbarer Energie abläuft, wird Tesla den Bitcoin wieder als Zahlungsmittel akzeptieren. Zudem sagte Musk, man habe erst 10 Prozent des Bitcoin-Bestandes abgestoßen. Es gab immer wieder Spekulationen wieweit Tesla noch beim Bitcoin engagiert sei.



Auf unserer Hotlist befindet sich der Turbo-Bull VQ3909. Unsere Abonnenten sind mit der Position rund 25 Prozent im Plus. Wir visieren eine Erholung auf 42.000 Dollar im Bitcoin an. Mehr zu unserem Börsendienst findet ihr hier. Trader handeln den Bitcoin weiter zuverläßig und günstig bei eToro - dem Testsieger in unserem Broker-Vergleichstest.