Bitcoin gegen Altcoins – klare Ausgangslage

Bereits der flüchtige Blick auf die Performance-Matrix zeigt: Seit einigen Tagen wird wieder Geld bei den Kryptos abgezogen. Durchweg rote Vorzeichen über sieben Tage sind ein klares Signal. Deutlich wird hier zugleich die Relative Stärke des Bitcoin. Im Wochenvergleich liegt die Nummer eins nahezu unverändert im Rennen, Ether verliert sechs Prozent, nahezu alle Altcoins büßen hingegen prozentual zweistellig ein.

Mit 190 Mrd. Dollar Börsenwert und 28 Mrd. Dollar Umsatz spielt der Bitcoin weiter in einer eigenen Liga. Ethereum als größter Altcoin kommt auf 31 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung und zehn Mrd. Dollar Volumen. Größe und somit die Liquidität sind zumindest aktuell für Investoren wichtige Kriterien, die dahinter stehende Technologie spielt eine kleinere Rolle.



Der Marktanteil von Bitcoin liegt bei gut 61 Prozent, die Dominanz fällt so deutlich aus wie seit Dezember 2017 nicht mehr. Seit Januar 2018 hat sich der Anteil ungefähr verdoppelt. Anders formuliert: Die anderen rund 2000 Münzen stehen für lediglich 38 Prozent Marktanteil.

Vor allem die Coins unterhalb der Top 10 verlieren zunehmend an Bedeutung, wie der Chart zeigt (graue Linie). Langfristig betrachtet ist die Bereinigung wünschenswert, nur wenige Kryptos werden sich im Idealfall durchsetzen.