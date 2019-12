"Bitcoin gab mir meine finanzielle Freiheit zurück" - die außergewöhnliche Geschichte des XANK Gründers

Zwei Jahre Gefängnis, 20 Millionen Dollar Schulden und eine Firmenpleite – Kryptoszene.de hat sich mit Kim Ryu Hyun unterhalten und berichtet über den Fall und Aufstieg des Unternehmers

Infolge eines unausgereiften Börsenganges im Jahr 2004 musste sich der Geschäftsmann Kim Ryu Hyun für den Misserfolg verantworten und landete mit 20 Millionen Dollar Steuerschulden im Gefängnis. Aufgrund seiner Situation habe er nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ein Konto zu führen: "Ich war zehn Jahre lang bankenlos", so Kim. Um dennoch Transaktionen durchführen zu können, begann er, sich für Kryptowährungen zu interessieren, um „irgendwie Geld senden und erhalten zu können“.

Nachhaltigkeitsproblem: "ein Fehler, der Bitcoin seine Zukunft kosten könnte"

Die Konzeption hinter Bitcoin hält er für wahrhaftig revolutionär. Er konstatiert, dass er durch Bitcoin seine finanzielle Freiheit zurückgewinnen konnte. Allerdings, so der Unternehmer, habe er rasch ein schweres Nachhaltigkeitsproblem an Bitcoin entdeckt. Kim spricht gar von einem "Fehler, der Bitcoin seine Zukunft kosten könnte." Aufgrund des Proof-of-Work Prinzips sei Bitcoin weniger als Geldsystem geeignet, allenfalls als digitales Gold.

"Stable Coins würden niemals eine Finanzkrise überleben"

An existierenden Stable Coins störe ihn hingegen die beständige Abhängigkeit vom US-Dollar. "Stable Coins haben meistens eine viel zu hohe US-Dollarbindung", sagt Kim, "sie sind genauso wie Fiat-Geld und würden niemals eine Finanzkrise überleben". So entwickelte der Unternehmer mit XANK eine eigene digitale Währung – seine Vision sei es, ein dezentrales Währungssystem frei von Zentralbanken zu entwickeln.

