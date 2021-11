Bitcoin für die Altersvorsorge: Kann das funktionieren?

Als neuartiges Nischenprodukt wurde der Bitcoin anfangs belächelt und als vorübergehendes Phänomen abgetan – mittlerweile erfreut er sich größter Beliebtheit. Grund für den Sinneswandel ist in erster Linie sein Kurs – die Kurve geht steil nach oben. Diese erstaunliche Wertsteigerung nehmen sich auch die Medien zum Anlass, ununterbrochen Berichte über Bitcoin zu veröffentlichen. Dabei stellen sie Menschen vor, die durch Bitcoin eine große Menge Geld anhäufen und teilweise reich werden konnten.

Der positiven Berichterstattung steht kaum ein negatives Wort gegenüber. In Wahrheit ist es jedoch so, dass zahlreiche Menschen große finanzielle Verluste hinnehmen mussten. Dass ihre Investition in Bitcoin der Grund dafür ist, findet in den Medien kaum Erwähnung. Der Finanzexperte David Tappe erklärt, dass hierdurch ein verzerrtes Bild der Gesamtsituation entsteht. Ob sich die Kryptowährung zum Aufbau eines Vermögens eignet, verrät er im folgenden Ratgeber.



Vom Mythos zur marktstärksten Kryptowährung



Auch heute verlieren sich viele Menschen in der Traumvorstellung, man könne durch Bitcoin ohne großen Aufwand problemlos reich werden. Ein Irrglaube, der seinen Nährboden zweifellos in der medialen Falschdarstellung und der damit einhergehenden Euphorie findet. Begünstigt wird er zudem durch noch immer verbreitete Mythen, denen folgende Fakten gegenüberstehen:



Der Bitcoin leitete als erster und mittlerweile marktstärkster Vertreter seiner Zunft die Ära der Kryptowährungen ein. Da nicht nachvollziehbar ist, welche Person wie viel davon besitzt, herrscht weitestgehend eine gewisse Anonymität. In einer stetig durchsichtiger werdenden Gesellschaft schätzen viele Menschen diesen Vorteil. Jedoch ist zu beachten, dass dies – genau wie bei anderen Kryptowährungen – auch der Türöffner für kriminelle Handlungen und Verwendungsweisen sein kann.





Ähnlich wie der Euro und der Dollar ist auch der Bitcoin eine Währung. Damit besitzt er keinen realen Wert. Nutzt ihn niemand mehr zur Bezahlung, ist er also unbrauchbar. Dieser Umstand zeigt deutlich, warum sich der Bitcoin nur bedingt für die Altersvorsorge eignet. Um im Rentenalter finanziell abgesichert zu sein, bedarf es sicherer und planbarer Investitionen. Dies kann der Bitcoin nicht bieten. Schließlich weiß niemand, ob er auch in einigen Jahren noch als akzeptiertes Zahlungsmittel gilt.Geht es um Planbarkeit, sollten Privatpersonen zwingend beachten, dass bei der Geldanlage später ein gewisser Gegenwert vorhanden sein muss. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass eine monatliche Rente oder ein ausreichendes Kapital zum Renteneintritt besteht. Dies stellt die Grundlage für die finanzielle Versorgung während des Ruhestands dar. Basiert die Vorsorge nur auf Bitcoin, ist dieses Fundament jedoch nicht gegeben. Aus diesem Grund empfiehlt es sich nicht, ausschließlich die Kryptowährung zu nutzen, um die eigene Altersvorsorge aufzubauen.Da der Wert des Bitcoins drastischen Wertschwankungen unterliegt, hoffen zahlreiche Menschen beim Kauf einen raschen Vermögenszuwachs. Die massive Volatilität macht es durchaus möglich, dass sich der Wert des eingesetzten Geldes innerhalb kurzer Zeit verdoppelt. Allerdings ist auch ein ebenso schneller Komplettverlust nicht auszuschließen. Ferner müssen Anleger beachten, dass für Kryptowährungen keine gesetzlichen Regularien existieren. Somit gibt es nach wie vor diverse Unklarheiten, wenn es um Besteuerung und politische Handhabung geht. Zudem ist es ratsam, sich nicht ausschließlich auf den Bitcoin zu verlassen, sondern auch in weitere Asset-Klassen zu investieren.Die offensichtlichen Nachteile des Bitcoin-Handels nehmen sich David Tappe und sein Team zum Anlass, um vor allem Laien davon abzuraten, ihre Altersvorsorge auf der Kryptowährung aufzubauen. So weisen die Experten darauf hin, dass eine Investition lediglich für Menschen mit einem ausgeprägten Verständnis für die verschiedenen Aspekte rund um die Kryptotechnologie ratsam ist. Auch sie sollten hierfür jedoch nicht mehr als 5 Prozent ihres Kapitals einsetzen und beachten, dass ein Komplettverlust stets möglich ist.Wer sich eine stabile Altersvorsorge aufbauen und Verluste bestmöglich ausschließen möchte, sollte von der Investition in Bitcoins absehen. So wird Privatanlegern geraten stattdessen zu einem diversifiziertem Portfolio mit Anleihen und Aktien. Auch die Kapitalmarktforschung belegt, dass der Aktien- und Anleihenmarkt über die vergangenen 100 Jahre hinweg die zuverlässigsten Renditen versprach.





David Tappe ist Finanzexperte und Gründer sowie Vorstand der TAPPE CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf der privaten Ebene ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und neue Interessenten sind sie die unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen geht.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.