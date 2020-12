Bitcoin: Die fast vergessene Explosion des Bitcoins

Vor lauter Impfstoff- und Wasserstoff-Profiteuren ist eine ebenfalls extrem heiße Börsen-Story in den Medien zuletzt vergleichsweise wenig thematisiert worden: Die Kryptowährungen schießen mal wieder durch die Decke. Der viel beachtete Bitcoin hat zum Wochenstart sein Allzeithoch aus dem Jahr 2017 eliminiert. Im Hoch stieg die digitale Währung bis auf fast 20000 US-Dollar. Im Frühjahr war der Bitcoin noch auf unter 4000 Dollar abgestürzt. Seitdem hat sich der Kurs also verfünffacht!

Investoren, die über wikifolio-Zertifikate von diesem Sektor profitieren wollen, müssen sich in der Regel mit heftigen Kursschwankungen anfreunden. Die Performance der reinen Krypto-Portfolios sieht unter dem Strich zwar weitestgehend fantastisch aus, die maximalen Drawdowns liegen oftmals aber auch im Bereich um 80 Prozent. Solche Phasen muss man als Anleger dann aushalten können.

Kryptos und Edelmetalle in einem Korb

Alternativ bieten sich aber auch wikifolios an, bei denen der Bereich zwar abgedeckt wird, aber nicht das einzige Anlagesegment darstellt. Thomas Dellmann ( TeDel ) zum Beispiel strebt in seinem wikifolio Edelmetalle und Krypto einen Krypto-Anteil von ca. 40 Prozent an, der auch noch mal auf verschiedene Währungen verteilt wird. Der Rest soll in Edelmetallen angelegt werden. Umgesetzt wird diese Strategie über Exchange Traded Commodities (ETC) und Tracker-Zertifikate. Ein solches Partizipationspapier auf Bitcoin ist nach einem Kursplus von 322 Prozent mit einem Depotanteil von 25 Prozent derzeit die größte Position in dem erst im März aufgelegten Musterdepot. Das konnte bei einem bislang noch überschaubaren Maximalverlust von 18 Prozent aber bereits einen Wertzuwachs von 122 Prozent erzielen.

Ende November hat der Trader selbst noch mal in das wikifolio-Zertifikat investiert und es so zu einem „Real Money-wikifolio“ gemacht. Rückschläge kalkuliert er dabei ein, die positiven Langfristaussichten überwiegen seiner Ansicht nach aber. Warum er die beiden Assetklassen miteinander kombiniert, zeigt sein jüngster Kommentar: „Natürlich bevorzuge ich persönlich weiterhin die Edelmetalle, aber auch der digitale Raum wird Wertspeicher brauchen und man kann die riesige, globale Community rund um Bitcoin und auch Ethereum nicht wegdiskutieren“.

Die Vermögensverwalter von SIGAVEST haben das Krypto-Segment nicht explizit in ihrer Handelsidee genannt, nutzen den Bitcoin-Tracker aber seit Mai 2019 durchgehend als mittlerweile renditestarke Beimischung für ihr wikifolio VV Aktien flexibel. Das wurde Ende 2013 eröffnet und kommt seitdem auf einen Performance von 87 Prozent oder 9,2 Prozent p.a. Der Tracker kommt aktuell auf eine Gewichtung von acht Prozent in dem Depot. Der Kurs hat sich seit dem Einstieg der Anlageprofis glatt verdoppelt. Da sie ihre Investments zumeist länger halten, wurden auch die zwischenzeitlichen Rückschläge in Kauf genommen. Wichtig sind den Experten die übergeordneten Perspektiven: „Volatilität muss man abkönnen beim Bitcoin. Nach Erreichen der Topstände bei rd. 19500 Dollar gab es eine heftige Zwei-Tage-Korrektur bis fast 16000 Dollar. Seitdem nähert sich der Bitcoin dem Hoch schon wieder an und steht über 19000 Dollar. Wir erwarten einen Ausbruch über das alte Hoch und bleiben investiert“.

