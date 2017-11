Bitcoin: fast täglich grüßt das Allzeithoch

Pünktlich zum Mittagstisch testet die Cyberleitdevise Bitcoin erneut das derzeitige Allzeithoch mit 7.450 US- Dollar an, muss sich jedoch vorerst an der besagten Schwelle geschlagen geben. Auf der Plattform Coinbase verteuerte sich der Preis bis auf 7.450 US- Dollar, was exakt dem Höchststand vom Vortag entspricht. Somit kann allein in dieser Handelswoche ein Plus von 30 Prozent generiert werden. Auch in den kommenden Tagen dürften sich Anleger weiterhin hungrig in Bezug auf Bitcoin präsentieren, denn der Appetit scheint aktuell nicht zu bändigen. Mittlerweile beträgt die gesamte Marktkapitalisierung des gesamten Cybermarktes knapp 202 Milliarden US- Dollar.

Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein zeigt sich offen für Bitcoin

In einem Interview mit Bloomberg äußert Blankfein ein „Maß an Unbehagen“ gegenüber Bitcoin. Doch dies sei grundsätzlich in allen Neuen Dingen der Fall, so der Goldman Sachs CEO. „Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es viele Dinge gibt, die ziemlich gut funktionieren, die ich nicht liebe.“

Im Gegensatz zu James Dimon, CEO von JP Morgan, welcher Bitcoin als „Betrug“ bezeichnete, zeigt sich Blankfein nicht ganz abgeneigt. Womöglich scheinen Argumente gegen Bitcoin von obersten Bankenetagen derzeit sprichwörtlich auszugehen. Die aktuelle Preisrally lässt jegliches Kontraargument in Luft auslösen. Doch sollte sich die aktuelle Aussicht auf einen Bitcoin- Future durch die CME Group bis zum Jahresende nicht bewahrheiten, wäre Bitcoin erneut ein gefundenes Fressen für Verfechter.