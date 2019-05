Bitcoin fällt auf 7.500 Dollar

Am Kryptomarkt herrscht derzeit Hitzestau. Bitcoin fiel in der Nacht zum Donnerstag zurück auf unter 7.500 Dollar und verliert derzeit 2,32 Prozent bis auf rund 7.656 Dollar. Am Markt fehlt es derzeit an entscheidenden Nachrichten. Mit der vertagten Entscheidung über einen weiteren Antrag auf einen Bitcoin-ETF bleiben die Hoffnungen auf den ersten Bitcoin-Fonds auf US-Boden zwar weiterhin am Leben, die Wahrscheinlichkeit auf ein Grünes Licht seitens des US-Aufsehers SEC aber weiterhin äußerst gering. Am Markt scheinen Anleger nun immer mehr dem "Halving Event" entgegenzufiebern. Dieses wird aktuellen Berechnungen zufolge allerdings erst im Mai 2020 stattfinden. Findet z.B. ein Bitcoin-Miner einen gültigen Block, werden seit dem Jahr 2016 die Menge an 12,5 Bitcoins als „Mining Reward“ an den Miner herausgegeben. Wie viele Bitcoins hergestellt werden dürfen und wie es erlaubt ist diese zu generieren, ist in einem sogenannten „White Paper“ festgehalten und niedergeschrieben. Die Gesamtmenge am Beispiel Bitcoin sind auf rund 21 Millionen Stück gedeckelt. Alle vier Jahre halbiert sich in diesem Fall durch das sogenannte “Halving” die ausgegebene Menge an Coins. Mining bedeutet die Kreierung von Konsens in einem dezentralen System, wobei es zur Ausschüttung von Coins kommen kann.

Das "Halving Event" als Anlass für ein Engagement in Bitcoin zu nehmen, ist m.E. ein Stück weit blauäugig. Niemand weiß, was am Ende des Tages passieren wird. Bitcoin bleibt vor diesem Hintergrund ein soziales Experiment. Dennoch könnten Anleger das Event als Anlass nehmen, um zumindest ihre Anlagen zu halten und unter Umständen sogar aufzustocken. Den Kurs könnte dies in den nächsten Wochen und Monaten allemal beflügeln.