Bitcoin erreicht fast 9.000 Dollar

Die größte und bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat am Sonntag die psychologische Marke von 8.500 Dollar hinter sich gelassen und ist bis auf fast 9.000 Dollar gestiegen. Auch andere namhafte Kryptowährungen können stark zulegen. Auf der Luxemburger Plattform Bitstamp verteuerte sich eine Bitcoin-Einheit bis auf 8.939,18 Dollar. Am Montagmorgen notiert die digitale Devise bei 8.710 Dollar und gewinnt damit 8,71 Prozent dazu. Das vergleichsweise geringe Handelsvolumen über das Wochenende könnte die Rally angestoßen haben. Explosive Preisbewegungen sind dann schnell möglich. Als Kurstreiber fungiert weiterhin das Pläneschmieden über den Einstieg in den Bitcoin-Handel institutioneller Vermögensverwalter. Zudem erfährt Bitcoin in den USA Stück für Stück eine weitere Akzeptanz im Einzelhandel.

Weitere Triebfeder für die Hausse könnte ein erst im nächsten Jahr geplantes Ereignis sein. Rund ein Jahr vor dem stattfindenden "Bitcoin-Halving" könnten Anleger tatsächlich neue Engagements in die Kryptowährung tätigen. Berechnungen zufolge soll dies im Mai 2020 passieren. Der sogenannte "Mining-Reward" wird dann von 12,5 Bitcoins auf 6,25 Bitcoins reduziert, also halbiert. Alle vier Jahre halbiert sich in diesem Fall durch das sogenannte “Halving” die ausgegebene Menge an Coins. Mining bedeutet die Kreierung von Konsens in einem dezentralen System, wobei es zur Ausschüttung von Coins kommen kann. Auch in der Vergangenheit waren rund ein Jahr vor den Halving-Terminen größere Kursrallys zu beobachten. Den Preisfantasien scheinen derzeit wenig Grenzen gesetzt, was Anleger derzeit eine gewisse Torschlusspanik an den Tag legen lässt. Sollte das Aufwärtsmomentum anhalten, Hiobsbotschaften ausbleiben und die runde Marke von 9.000 Dollar zügig erobert werden können, könnte es übergeordnet sogar bis auf 10.000 Dollar gehen. Die Gefahr vor größeren Rücksetzern bleibt nach wie vor akut. Die Cyber-Devise neigt schnell dazu, heiß zulaufen. Gewinnmitnahmen sind dann keine Seltenheit.