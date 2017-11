Bitcoin erreicht 8.000 US- Dollar - Schweiz etabliert Future

Laut der Nachrichtenagentur Reuters kündigt die Schweizer Bank Vontobel für heute an, zwei verschiedene Short- Mini- Bitcoin- Futures an der Schweizer Börse zu listen. Der Finanzriese ist auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Anleger sowie das Investmentbanking spezialisiert.

"Beide Produkte sollen sich in der Ausgestaltung bei Kursverlusten unterscheiden. Das eine Derivat sei so ausgestaltet, dass es bei einem zehnprozentigen Kursverlust von Bitcoin knapp zehn Prozent an Wert gewinne. Das zweite, weniger riskante Produkt würde in dem Fall knapp sechs Prozent zulegen", so Reuters.

Ein Mini- Future würde im Gegensatz zu dem an der Wallstreet geplanten Future durch die CME Group auch kleineren Spekulanten den Handel ermöglichen. Ein Short- Minifuture dient in der Regel dazu, sich gegen fallende Kurse zu schützen (Hedging) oder eben einen sogenannten Leerverkauf zu tätigen um auf fallende Kurse zu setzen. Zudem besitzen Mini- Kontrakte gewöhnlicher Weise eine unbegrenzte Laufzeit.

Noch zu Beginn des Monats sorgten Spekulationen um einen Bitcoin- Future, angekündigt durch die CME Group bis zum Jahresende für einen regelrechten Heißhunger auf die Cyberdevise Bitcoin. Bis heute ist allerdings unklar, ob die Chicagoer Börse grünes Licht durch die US- Marktaufseher erhält.

Damit zeigt die Schweiz wie es gehen kann, einen Bitcoin- Future auf die Beine zu stellen, auch wenn dies lediglich eine abgespeckte Version darstellt. Ohne große Ankündigung wird nicht lange gesprochen, sondern lediglich gemacht – ein echter Überraschungsmoment. Eine Charaktereigenschaft und den Mumm den man besitzen muss, um im Wilden Westen Bitcoins standhaft zu bleiben. Das Schweizer Vorbild könnte andere Nationen dazu veranlassen zu folgen und bei einem Erfolg des Pilotprojektes schnell andere Marktaufsichtsbehörden überzeugen und Zweifel ausräumen.

Auch wenn Europa in Bezug auf Cyberwährungen als eher unbedeutend gilt, ist das Signal, welches die Schweiz aussendet für Bitcoin sprichwörtlich Gold wert.

Bitcoin verteuerte sich in der Nacht auf der Plattform Bitstamp bis auf knapp über 8.000 US- Dollar und markiert somit ein neues Allzeithoch. Trotz der Tatsache, dass „SegWit2x“ abgesagt wurde, gibt es womöglich immer noch einen Teil, der an die Durchsetzung des Upgrades glaubt. Die Vorschusslorbeeren auf Aufsicht eines Bitcoin- Futures durch die CME Group wurden bereits verteilt. Diese müssen sich nun bewahrheiten.