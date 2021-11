Bitcoin – diese Möglichkeit gibt es

Erneut erreichte der Bitcoin im aktuellen Jahr neue Rekordhöhen. Die bekannteste Kryptowährung notierte laut CoinMarketCap zwischenzeitlich auf einem Niveau oberhalb von USD 68.600. Durch die neuen Höchstwerte ist auch die Nachfrage nach Anlageprodukten auf den Bitcoin gestiegen. Daher hat Vontobel die Produktpalette um Aktienanleihen und Discount-Zertifikate auf den Bitcoin erweitert. Vontobel bietet einen Bitcoin Tracker mit der WKN VX3XBT an. Damit handeln Sie den Bitcoin 1 zu 1.

Die Erfolgsgeschichte von Bitcoin

Der erste Bitcoin wurde am 3. Januar 2009 geschürft und erstmals im Oktober 2009 zum Preis von USD 0,000764 pro Bitcoin an einer Kryptobörse gelistet. Am 22. Mai 2010 wurde die erste kommerzielle Transaktion mit Bitcoin durchgeführt, bei der ein Programmierer zwei Pizzas mit 10.000 Bitcoins zu einem Preis von USD 0,0025 je Bitcoin kaufte.

Seither ist der Bitcoin-Preis drastisch gestiegen. Im Februar 2011 erreichte ein Bitcoin erstmals die Äquivalenz zum US-Dollar. Im März 2017 lag der Preis für einen Bitcoin das erste Mal über dem Spotpreis für eine Unze Gold und am 17. Dezember 2017 erreichte der Bitcoin einen Wert von rund USD 19.500 (CoinMarketCap). Diesem Höchststand folgte jedoch eine Korrektur, in deren Folge erhebliche Kurseinbußen verzeichnet wurden.

Die nächste große Rallye ließ dann auf sich warten – nämlich drei Jahre. Im November des Jahres 2020 war es soweit: Zunächst stieg der Bitcoin-Kurs am 24. November auf USD 19.348 an. Nach einem kurzfristigen Einbruch in den darauffolgenden Tagen erreichte die Kryptowährung kurz darauf einen neues Rekordhoch nach dem anderen. Fast ein Jahr später liegt der Preis pro Bitcoin bei über USD 60.000 (CoinMarketCap, 15.11.2021).

Taproot-Update

Das Bitcoin Netzwerk erfuhr am 14.11.2021 ein neues Update namens Taproot. Mit dem Block 709´632 erfuhr das Bitcoin-Protokoll erstmals seit 2017 eine Erneuerung. Dabei wurde die ECDSA-Signatur ergänzt. Diese stellt sicher, dass nur eine Person welche Zugriff auf die Bitcoin im Wallet hat, diese auch ausgeben kann. Neben einen Zugewinn der Effizienz wurde dabei auch die Privatsphäre bei den Transaktionen verbessert.

Neue Vontobel Anlageprodukte auf Bitcoin

Nach den innovativen Finanzprodukten wie den Open End Partizipationszertifikaten auf den Bitcoin und den Mini Futures auf den Bitcoin Future freut sich die Bank Vontobel Ihnen nun ihre neusten Anlageprodukte auf die Kryptowährung vorzustellen. Ab sofort können die beliebten Aktienanleihen und Discount-Zertifikate nun auch auf den Basiswert Bitcoin gehandelt werden.

Bei einer Aktienanleihe auf Bitcoin können Anleger sich an der vergleichsweisen einfachen Funktionsweise und der Vielseitigkeit an Einsatzmöglichkeiten erfreuen. Diese Anlageklasse gewährt dem Anleger für die Übernahme des Marktrisikos einen attraktiven Kupon. Aktienanleihen können sich dabei für unterschiedliche Marktsituationen eignen. Während sich mit einem direkten Kauf von Bitcoin nur bei steigenden Kursen Gewinne generieren lassen, könnten Aktienanleihen auch bei nur seitwärts tendierender oder leicht steigender Märkte attraktive Erträge erwirtschaften.

Bei unserem zweiten neuen Produktstruktur auf den Bitcoin, dem Discount-Zertifikat, wird dem Anleger einen Abschlag (Discount) auf den aktuellen Kurs des Bitcoins gewährt. Durch diesen Abschlag werden mögliche Kursverluste des Basiswertes abgefedert. Im Gegenzug ist die Teilhabe an einem Kursanstieg durch den sogenannten Cap begrenzt. Somit bieten Discount-Zertifikate auch in leichtfallenden Kursen Anlagevorteile. Das Chance-Risiko-Profil des Investments kann dadurch eindeutig optimiert werden.