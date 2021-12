Bitcoin crasht und geht in Bärenmarkt über

Der Bitcoin crashte am Samstagmorgen auf unter 42.000 US-Dollar, wogegen dieser vor einem Monat noch bei 68.000 US-Dollar gehandelt wurde. Die Marktkapitalisierung der Krypto-Token fiel von 2,6 Billionen US-Dollar auf 2,07 Billionen am Samstag. Alle anderen Altcoins wurden ebenso mit nach unten gerissen. Mit etwas Glück konnten wir unsere Kunden am Freitag in einem Update noch vor einem möglicherweise bevorstehenden Crash warnen, wenn der Abwärtstrend bei 55.000 US-Dollar und folglich die Unterstützung bei 52.000 US-Dollar brechen sollte. Seit Ende Oktober weisen wir frühzeitig auf ein potenzielles Doppeltop und ein mögliches Ende der Hausse hin.

Nach dem ersten Einbruch im Mai, den wir ebenfalls prognostiziert hatten, wurden die Kleinspekulanten durch einen medialen Hype noch einmal mobilisiert, diesen Dip zu kaufen. Großinvestoren bot diese Liquidität die Möglichkeit, ihre Longpositionen zu hohen Preisen abzustoßen. Die Manie war diesmal so groß, dass ich in den letzten 2 Monaten dutzende Anfragen jeder Altersklasse bekam, die erstmals in Kryptowährungen investieren wollten, um auch schnell reich zu werden. Dabei wurden immer wieder die am meisten gehypten Tokens Dodgecoin und Shiba Inu genannt, die keinen Nutzen haben, doch durch gezieltes Pushen die größten Preissteigerungen aufwiesen. Die Stimmung am Kryptomarkt der letzten Monate erinnerte mich stark an das Ende der Dotcom-Blase der Jahrtausendwende, als vom Taxifahrer bis zur Sekretärin jeder in Aktien des Neuen Marktes investiert hatte.

Der Crash vom Wochenende kam nicht aus heiterem Himmel, sondern er bahnte sich langsam an. Nachdem im Oktober und November ein neues Allzeithoch mit einem Rückfall auf unter 62.000 US-Dollar nicht bestätigt wurde, bekamen die ersten Bullen kalte Füße. In einer Spekulationsblase reicht es völlig aus, dass das Momentum abnimmt, um bereits einen Crash auszulösen. Die Kleinspekulanten wurden in den letzten anderthalb Jahren darauf konditioniert, jeden Rücksetzer zu kaufen, da der Bitcoin vermeintlich nur steigen konnte. Jetzt, da viele Kleinanleger und Fondsmanager gehebelt auf einen steigenden Preis gewettet hatten, war das Umfeld für einen Crash da und es fehlte nur noch das charttechnische Setup, das mit dem Abschluss des Doppeltops. Diese spekulativ agierende Gruppe wird auch weiterhin Rücksetzer nutzen und trotz Verlusten verbilligen, in der Hoffnung bald steigender Preise. Tritt dies jedoch nicht ein, so wird ein Trader nach dem anderen einen Margin Call erhalten und alles liquidieren müssen, worauf sich die Talfahrt fortsetzen wird.

Hätte es noch Luft nach oben gegeben, so wäre der Bitcoin nach dem Ausbilden eines neuen Allzeithochs in einem Short-Squeeze oder aufgrund zusätzlicher Investmentnachfrage weiter angestiegen. Aktuell sehen wir alle Anzeichen für eine lange Baisse, in der sich der Markt von der spekulativen Manie bereinigen wird. Aufgrund des bevorstehenden Scheiterns des Kredit- und Schuldgeldsystems in den nächsten Jahren mit einer starken Abwertung der Fiat-Währungen, wäre nach einer Korrektur ein nochmaliges Aufbäumen des Kryptomarktes denkbar.

