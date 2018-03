Bitcoin – beliebtes Zahlungsmittel im Darknet

Kryptowährungen und die dahinter steckende Technologie eröffnen viele neue Möglichkeiten. Jedoch führt die Anonymität, die Kryptowährungen ausmacht zu kriminellen Machenschaften. Bill Gates ging sogar so weit in einem Interview mit Reddit zu behaupten, dass Bitcoin für den Tod von Menschen verantwortlich sei. Durch die Anonymität des Bitcoins, wird die Aufklärung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Finanzierung von Terrorismus erschwert. Hinzu kritisiert er, dass Kryptowährungen in großem Maße für den Kauf von Drogen verwendet werden. Insbesondere im Darknet ist Bitcoin ein beliebtes Zahlungsmittel.

Weitere Informationen über die illegalen Machenschaften mit Kryptowährungen lesen Sie in unserer aktuellen Presseschau:

