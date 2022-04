Bitcoin auf Unterstützung – Reaktionsziele

Der Bitcoinpreis befindet sich in einem seitwärts gerichteten Kanal mit klaren Begrenzungen auf der Ober- und Unterseite. Nach einem Touch auf der Oberseite (bei rd. 48.000) hat der Bitcoin bereits dreiviertel seiner Wegstrecke in Richtung untere Trendkanallinie zurückgelegt. Die Kreuzunterstützung bei 39.400 hat die Abwärtsbewegung gebremst, was das Eindecken der Shorts auf diesem Level impliziert.





Sofern die Marke 39.219 nicht unterschritten wird, ist eine Aufwärtsreaktion in Form einer Minimalkorrektur wahrscheinlich. Die statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei etwa 67 Prozent.

Das Reaktionsausmaß auf der Oberseite beträgt bei einer Minimalkorrektur 40.800. Die Normalkorrektur liegt im Bereich 41.300. Bei einer Ausweitung in Form einer Maximalkorrektur, steigt das Coin bis 41.800.



Kann die Kreuzunterstützung nicht verteidigt werden, geht es erneut eine Etage tiefer. Potenzielles Kursziel ist derzeit die 36.900. In diesem Bereich verläuft nebenbei eine Aktivitätszone, wonach Gewinnmitnahmen sinnvoll erscheinen.

Ein bestätigter Bruch der 36.600 macht den Weg frei bis 33.000 sowie der signifikanten Unterstützungszone zwischen 30.000-28.600.



Einen erfolgreichen Handelstag!

Global Investa



Hinweis:

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.