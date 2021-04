Bitcoin auf Rekordjagd

Bitcoin und der breitere Krypto-Markt haben sich in den letzten Tagen zu großen Teilen von der durch gehebelte Investitionen verursachten Kurskorrektur der vergangenen Woche erholt. Wir stellen die Analyse von 21Shares für die Südseiten der Börse München vor. Unsere Devise bleibt weiterhin, beim Bitcoin in Schwäche Positionen aufzustocken, wenn man den riskanten Coins denn positiv gegenüber steht. Unser bevorzugter Broker ist weiterhin eToro.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Performance der fünf wichtigsten Kryptoassets im vergangenen Monat.

Der Abschwung am Ende des Monats März erscheint auf der Grafik nun als Ausreißer in einem Markt, der sowohl für Bitcoin als auch den breiteren Markt allgemein positiv verlief. Trotz des gelegentlichen Abwärtsdrucks, der dem Derivatemarkt geschuldet ist, gibt es immer noch eine beträchtliche Menge an Spot-Nachfrage nach Bitcoin und anderen Large-Cap-Kryptoassets. Dadurch ist der Markt unverändert stark, selbst wenn größere Inhaber ihre Vermögenswerte verkaufen sollten oder es zu nennenswerten, von Minern angetriebenen, Verkäufen kommt.

Bitcoin nähert sich gegenwärtig einem absoluten historischen Höchststand von etwas unter 62.000 US-Dollar. Mit einer weiteren Bewegung nach oben könnte der Vermögenswert ein neues Widerstandsniveau an der 70.000-US-Dollar-Marke erreichen. Wir sind für den kommenden Monat optimistisch, was Bitcoin und andere kritische Vertikalen innerhalb des Marktes wie Decentralized Finance (DeFi) und Smart Contract Plattformen angeht.

Die Suite von 21Shares ETPs bietet ein weiterhin sicheres und einfaches Engagement im Kryptoasset-Markt in Europa. Übrigens werden gerade einige konkurrierende ETN-Produkte auf Litecoin und XRP wegen ihrer Struktur von der Nordic Growth Market (NGM) Börse ausgelistet. 21Shares wird sich weiterhin bemühen, seine ETPs in ganz Europa anzubieten und auf dem europäischen Markt konstant eine umfassende Produktpalette auf Basis von Kryptoassets bereitzustellen.

BTC (5,51 Prozent),

ETH (8,34 Prozent),

BNB 7,47 Prozent),

DOT (0,43 Prozent) und

ADA (6,74 Prozent).

ABTC (18,2 Prozent),

AETH (14,9 Prozen),

ABCH (4,4 Prozent),

AXRP (27,1 Prozent),

ABNB (5,9 Prozent),

AXTZ (21,8 Prozent),

HODL (9,6 Prozent),

ABBA (20,4 Prozent),

KEYS (15,3 Prozent),

SBTC (-19,6 Prozent),

ADOT (-2,8 Prozent).

Wochenergebnis Die Renditen der fünf wichtigsten Krypto-Assets in der letzten Woche waren wie folgt -ETP-Monatsergebnisse Die Performance unserer ETP-Reihe der letzten 30 Tage stellt sich wie folgt dar: