Bitcoin adé - Kriminelle wechseln zu Altcoin

Welche Meldungen beim Bitcoin derzeit für größere Bewegungen sorgen, konnte man am Dienstag beobachten. Die Meldungen lautete, Peter Thiel habe Millonen von US-Dollar in den Bitcoin investiert. Laut dem Wall Street Journal hat Thiel “Mitte 2017″ 15 bis 20 Millionen in die Kryptowährung investiert. Sollte Thiel weiterhin investiert sein, was nicht bekannt ist, dürfte der Bestand derzeit mehrere hundert Millionen Dollar wert sein.

Nur darf man diese Investition ins Verhältnis zum 3-Milliarden-Vermögen Thiels setzen. Damit hätte er damals rund 0,5 Prozent seines Vermögens in den Bitcoin investiert. Mit Blick auf das eigene Depot darf sich jeder diesen Anteil für sich selbst ausrechnen. Mit ähnlichen Summen war Thiel zudem schon auf anderen Ebenen unterwegs. Er finanzierte den Prozess von Hulk Hogan gegen das Klatschportal “Gawker” mit 10 Millionen Dollar. Am Dienstag hob die Thiel-News den Kurs des Bitcoin auf 15.000 USD.

Was sonst noch los war, lesen Sie in unserer Presseschau auf Bitcoin-Krypto.de