Bitcoin - Wurde das hoch ausgebaut?

Bitcoin sowie Ether, werden ab kommender Woche Montag, von uns auf Tagesbasis Analysiert, damit unsere Abonnenten von den aktuell Weltweit interessantesten Märkten profitieren können.

Der Bitcoin konnte bei $7590 vorerst toppen und seitdem eine deutliche Gegenbewegung ausbauen. Wir wollen den Kurs jedoch unter $6500 sehen, damit das Hoch bei $7590 bestätigt ist. Primäre Erwartung ist nach wie vor der Ausbau einer korrektiven Welle 4 in Gelb die im unterliegenden Count das in Rot hinterlegte A,B,C Muster abarbeitet. Um diese Abwärtsbewegung nicht zu gefährden wollen wir den Kurs nicht mehr über der $7590 sehen. Im Anschluss gehen wir von einer weiteren Aufwärtsbewegung aus, die den Kurs in Richtung der 9000 Dollar bringen wird. Den genauen Verlauf dieser werden wir noch im Chart hinterlegen.

Auf Mittelfristige Sicht, damit meinen wir 2018, kann der Kurs von uns berechnete Ziele von $18000 und mehr erreichen und zwar ohne Probleme. Diese Märkte können Sie mit nichts vergleichen was bisher da war, da es die Technologie der Blockchains in der Vergangenheit nicht gab und den Wunsch der Menschen nach einem dezentralen Zahlungssystem.

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG