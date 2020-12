Bitcoin: Was ist hier nur passiert?

Aktuell geht es bei Bitcoin bullisch zu. Denn aktuell um 09:15 Uhr wird für die Kryptowährung ein Kurs von 18744,15 Euro angezeigt. Gegenüber der gestrigen Schlussnotierung von 18598,73 Euro bedeutet das ein leichtes Plus von 0,78 Prozent. Für heute gehört Bitcoin damit bei Bitcoin und Co. zum Verliererkreis.

Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Bitcoin beläuft sich auf 58,12 Mrd. Euro. Mit Blick auf die letzten 30 Tage ist dieser Wert vergleichsweise höher. Wer sich dafür interessiert: Den Höchststand beim Handel erreichte die Kryptowährung am 13.03.2020. An diesem Tag wurde Bitcoin in einem Gesamtvolumen von 66,59 Mrd. Euro gehandelt.

Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage von Bitcoin beläuft sich aktuell auf 10431,74 Euro. Von diesem Wert ist die die Kryptowährung aktuell sehr weit entfernt: 44,35 Prozent beträgt hier die Abweichung. In den nächsten zwei Handelstagen bleibt abzuwarten, ob die Bullen eine überraschende Gegenreaktion Richtung 200-Tage-Durchschnitt zeigen werden.

Gelingt es den Bullen im weiteren Verlauf auf Schlusskursbasis oberhalb der 200-Tage-Linie zu schließen, könnte der Aufwärtsdruck gestärkt werden. Hierfür müsste jedoch der Kurs zumindest im Wochen- oder gar Monatschart oberhalb des Durchschnitts bleiben. Ein Fortschreiben des GD200 birgt bei Bitcoin ein Kurspotential für schnellentschlossene Anleger von aktuell 54,60 Prozent.





