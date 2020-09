Bitcoin: Was für ein Plan!

Es sind die Bullen, die momentan bei Bitcoin den Ton angeben. Aktuell wird die Kryptowährung zu einem Preis von 8704,96 Euro gehandelt. Gestern schloss die Kryptowährung mit 8677,38 Euro ab. Damit verglichen verbucht Bitcoin gerade ein leichtes Plus von 0,32 Prozent. Bitcoin hat somit im Rennen mit Bitcoin und Co. heute das Nachsehen.

Was das aktuelle Handelsvolumen von Bitcoin anbelangt: Dieses liegt mit einem Wert von 20,41 Mrd. Euro unter dem 30-Tage-Schnitt. Um diese Zahl historisch einordnen zu können: Seit der Einführung von Bitcoin wurde an keinem Tag so ein Tiefstand gehandelt wie am 04.08.2020. Das damalige 24-Stunden-Handelsvolumen: 58,29 Tsd. Euro.

Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage von Bitcoin beläuft sich aktuell auf 8053,76 Euro. An diesem Wert ist die die Kryptowährung aktuell nahe dran: 7,48 Prozent beträgt hier die Abweichung. In den nächsten zwei Handelstagen bleibt abzuwarten, ob die Bären eine überraschende Gegenreaktion Richtung 200-Tage-Durchschnitt zeigen werden.

Kann der Kurs nun im Wochen- oder gar im Monatschart oberhalb der 200-Tage-Linie bleiben? In diesem Fall würde sich der Trend der Kryptowährung nach oben weiter verstärken. -5,20 Prozent weicht der Kurs von Bitcoin aktuell von der 200-Tage-Linie ab – ein Potenzial für schnellentschlossene Anleger.





