Bitcoin-Wale werden wieder aktiv

Ausgehend vom jüngsten Hoch rauschte der Bitcoin in kurzer Zeit um rund 3000 Dollar oder 20 Prozent abwärts. Eine Rolle spielt der Hash 0933af5703….. Knapp über der wichtigen 10.000er-Schwelle geht es zum Wochenschluss wieder aufwärts. Wer gute Nerven hat, kann auch gehebelt einsteigen, hier finden Sie passende Produkte für steigende und fallende Kurse. Eine clevere Alternative ist etoro – auf der Plattform können Sie Coins “physisch” kaufen.

Wir hatten zuletzt mehrfach vor der Überhitzung beim Bitcoin hingewiesen. Auch wenn das Timing gerade bei den Kryptos sehr schwierig ist, warnten Indikatoren wie der Abstand zur 21-Tage-Linie oder der Fear & Greed-Index mit einem Niveau von 92 Punkten zur Wochenmitte vor einer Korrektur.

Mit dem jüngsten Rückschlag hat sich die Lage etwas beruhigt. Zwischen 10.000 bis 11.500 sieht das Chance-Risiko-Verhältnis wieder attraktiver aus, mehr dazu auch in unserem Premium-Service. Verstärkt wurden die Gewinnmitnahmen zuletzt von ungewöhnlich großen Transaktionen, ausgelöst durch große Bitcoin-Wale. So wurden 8884 Bitcoin im Gesamtwert von rund 100 Mio. Dollar an eine Adresse transferiert, die Coinbase zugeordnet werden kann.

Auch auf BitMex konnten zuletzt mehrere nicht ganz so große Transaktionen von Walen beobachtet werden. Fraglich ist nur, warum so viele Münzen nach Coinbase geschickt wurden. Mehrere Erklärungsansätze sind denkbar. So könnte es sich um eine ganz normale Umschichtung handeln. Etwas nachdenklich stimmt aber der Zeitpunkt. Gerade nach der strammen Rally könnte die Transaktion auch bewusst ausgelöst worden sein, um Nervosität zu entfachen und den Preis zu drücken. Für einige Stunden ist der Plan aufgegangen, wer mutig war konnte unter der 11.000 einsteigen. Wir rechnen zunächst mit einem erneuten Anlauf an das Jahreshoch bei 14.000.