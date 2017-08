von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de

Die technische Vitaminspritze „Segwit“ (Segregated Witness) ist erfolgreich aktiviert. Während der benutzerdefinierte Verbesserungsvorschlag „BIP148“ am 1. August bereits grünes Licht erhalten hatte, lässt sich heute ein weiterer historischer Tag in der Bitcoin- Geschichte niederschreiben.

Block 481.824 könnte jahrelang andauernde Skalierungsdebatten, welche die Bitcoin- Community spaltete, beenden. Durch die verbesserte Technik, welche seit heute nach der Implementierungsphase aktiv ist, lässt sich eine effizientere Gestaltung der Blöcke erwarten. Der Transaktionstau, welcher vor allem Benutzer durch verzögerte bis gar nicht ausgeführte Transkationen verärgerte, dürfte sich nun auflösen.

Auch in Bezug auf die Mainstreamfähigkeit kann Bitcoin aufholen. Das „Lightning Netzwerk“, welches Millionen von Transaktionen pro Sekunde ermöglicht, öffnet die Grenzen für eine Massentauglichkeit. Durch die tatsächliche Aktivierung sollten in naher Zukunft somit erste Entwicklungsarbeiten beginnen. Nachdem Bitcoin besonders in diesem Jahr regelrecht „durch die Decke ging“, sind vielleicht eines Tages stratosphärische Höhen anzuvisieren.

Bitcoin verweilt aktuell bei 4.183 US- Dollar und bestätigt somit seinen übergeordneten Aufwärtstrend. Das Allzeithoch von 4.500 US- Dollar scheint nach dem Kurseinbruch vom Dienstag somit in greifbarer Nähe. Dennoch sollten sich Anleger auf weitere Überhitzungserscheinungen einstellen, welche als böse Überraschung enden könnten. Digitale Währungen befinden sich trotz des technischen Vormarschs und stetig wachsender Beliebtheit in den Kinderschuhen. Ein Vergleich mit dem weltweiten Devisenmarkt, welcher einen Tagesumsatz von rund 5 Billionen US- Dollar (Stand: 2016) verzeichnet, erscheint der gesamte Kryptowährungsmarkt mit einem Umsatz von rund neun Milliarden US- Dollar Umsatz (Stand: August 2017) als unbedeutend.