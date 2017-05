Bitcoin – die Verlustwarnung!

Es ist definitiv ein Thema für unsere– Bitcoin. Das passende Zertifikat von Vontobel haben wir Ihnen bereits vor Monaten mit WKN VN5MJG ans Herz gelegt, erneuern diese Empfehlung für alle, die Bitcoin als Alternative sehen. Unsere Meinung – Bitcoin ist Glaubensfrage, es gibt kein richtig oder falsch. Wer eine alternative Währung will, der kann sich Bitcoin ansehen. Unser geschätzter Kollege Holger Zschäpitz fasst die jüngsteder Bundesbank zusammen. Wie funktioniert das Bitcoin-Zertifikat? Wir stellen es Ihnen noch einmal vor.

Kein persönlicher Bitcoin-Besitz notwendig

Mit den Partizipations-Zertifikate von Vontobel partizipieren Anleger am Bitcoin-Kurs in US-Dollar, ohne selbst Zugang zu einer Bitcoin-Plattform beziehungsweise einem «Bitcoin-Wallet» besitzen zu müssen. Entsprechend liegt das Risiko eines Verlusts von Bitcoins durch Hackerangriffe, technische Probleme, unsachgemässe Handhabung oder durch den Ausfall der Bitcoin-Verwahrstelle nicht bei den Anlegern. Anleger tragen hingegen das Ausfallrisiko des Emittenten.

Details zum Produkt

Für das Partizipations-Zertifikat auf die Kryptowährung Bitcoin in US-Dollar dienen als «Referenzbörsen» die beiden virtuellen Marktplätze CoinBase und Kraken Bitcoin Exchange. Das Produkt wurde Mitte November 2016 (14.11.2016) bei einem Ausgabepreis von 67,30 Euro pro Bitcoin fixiert. Das Produkt verfügt über eine fixe Laufzeit von 2 Jahren. Zum Fälligkeitstag am 23.07.2018 wird auf Basis des Bitcoin-Kurses an den Referenzbörsen während des Bewertungstages, dem 16.07.2018, abgerechnet und der Rückzahlungsbetrag in Bar abgegolten.

Das Zertifikat kann an den Börsen Frankfurt und Stuttgart zum jeweils aktuellen Geld-/Briefkurs (Bid/Ask) gehandelt werden. Vontobel kümmert sich um die nötige Liquidität beziehungsweise die Handelbarkeit des Zertifikates unter normalen Marktumständen.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche